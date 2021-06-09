Нефть подорожала до максимума за 2 года на ожиданиях рекордного в XXI веке дефицита

Рынок нефти продолжает восхождение к новым максимумам по мере того, как крупнейшие экономики Запада рапортуют о рекордах вакцинации, спрос на топливо увеличивается, а страны ОПЕК+ сохраняют мировую добычу на 5% ниже докризисных уровней.На торгах в среду стоимость сорта Brent обновила пик с мая 2019 года, достигая в моменте 72,82 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI в Нью-Йорке поднимались до отметки 70,63 доллара — самого высокого значения с октября 2018 года.

На 12.24 Brent торгуется по 72,41 доллара за бочку (+0,25%), а WTI — по 70,2 доллара (+0,23%).

Американский институт нефти сообщил накануне вечером, что запасы «черного золота» в США сократились еще на 2,1 млн баррелей по итогам недели, завершившейся 4 июня.

Запасы на хабе в Кушинге (Оклахома), через который проводятся поставки по обращающимся в Нью-Йорке фьючерсам снизились на 420 тысяч баррелей, в то время как запасы бензина в целом по стране выросли на 2,4 млн баррелей.

Начало автосезона привело к сокращению запасов нефти в США на 6 млн баррелей, и этот процесс продолжится в развитых странах из-за летнего скачка спроса и дальнейшей отмены оставшихся ограничений, особенно в Европе, пишут аналитики ITI Capital.

Это, отмечает ITI, приведет к дефициту нефти на рынке, который, по оценкам ОПЕК+, станет рекордным как минимум с начала века.

Мониторинговый комитет нефтяного альянса перед июньским заседанием оценил его в 1,4 млн баррелей в сутки — на столько, по расчетам ОПЕК+, мировой спрос превысит добычу.

Разрыв между потреблением и поставками, согласно прогнозу, будет выше, чем в 2011 году (0,95 млн баррелей в сутки), когда начало войны вырезало с мирового рынка Ливию — крупнейшего в Африке члена ОПЕК (0,99 млн баррелей в сутки).

Дефицит нефти также перебьет предыдущий максимум XXI века, установленный в 2007 году (1,35 млн баррелей в сутки).

Залить рынок нефтью мог бы Иран, но переговоры по снятию санкций в Вене застопорились. Хотя удалось достичь прогресса в экономической части, вопросы отмены нефтяного эмбарго пока не решены, заявил в среду руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези.

«Мы сильно продвинулись. Однако все еще сохраняются ограничения, связанные с продажей нефти», — цитирует его агентство ИСНА.

Разрыв между спросом и предложением означает, что излишки сырья, накопленные в хранилищах за год пандемии, постепенно «перевариваются рынком» и уходят на переработку.

По оценке ОПЕК+, к концу второго квартала объем запасов нефти в странах ОЭСР всего на 1 млн баррелей будет превышать среднее значение 2015-19 гг., к концу третьего квартала возникнет условный «дефицит»в 71 млн баррелей, который к концу года достигнет 109 млн.

«Массовая вакцинация населения повысит мобильность потребителей. Более того, участники рынка видят признаки улучшения эпидемической ситуации в Индии, где заболеваемость начинает снижаться, а местные нефтепереработчики воспользовались уменьшением спроса на нефтепродукты, чтобы провести необходимые ремонтно-профилактические работы в преддверии ожидающегося в ближайшие месяцы роста потребления», — отмечает стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB Михаил Шейбе.