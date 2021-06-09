Нефть — Brent стремится к $73 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов растут после того, как данные Американского института нефти (API) показали сокращение нефтяных запасов в США.

По состоянию на 8:47 августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,44 до $72,66, а июльские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — также на $0,44 до $70,49 баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, вчера «по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 0,94% до $72,12». «Цена на нефть марки Brent повышалась до $72,38 за баррель. Поддержку ценам оказывал общий оптимизм по поводу восстановления спроса», — говорится в обзоре эксперта.

Он констатирует, что «в Индии впервые с начала апреля выявили менее 100 тыс. случаев COVID-19 за сутки». «Суточное число заразившихся в стране уменьшилось до 88,5 тыс. человек. Индия постепенно преодолевает второй скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией», — подчеркивает Антонов.

Тем временем, указывает он, «данные Американского института нефти (API) показали, что за минувшую неделю запасы нефти сократились на 2,108 млн баррелей (прогноз был — минус 3,5 млн)», в то время как «запасы бензина увеличились на 2,405 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 3,752 млн баррелей».

«Пока сохраняется позитивный внешний фон и техническая картина для нефтяного рынка, покупателям нужно пользоваться моментом, чтобы прорваться к уровню $75», — подытоживает аналитик.

Напомним также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

В течение 2020 года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

1 апреля страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу: в мае и июне — на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле — на 450 тыс. баррелей в сутки.

1 июня министры ОПЕК+ провели самое короткое за всю историю заседание и в течение 15-20 минут приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.