Названы самые ранние симптомы болезни Альцгеймера

В Национальном институте США по проблемам старения назвали ранние симптомы болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Express.

Отмечается, что потеря памяти, спутанность сознания, а также трудности при выполнении рутинных дел могут указывать на развитие болезни Альцгеймера.

По данным специалистов, самым распространенным признаком является забывание недавно полученной информации. Уточняется, что людям, не страдающим от недуга, впоследствии удается вспомнить забытую информацию.

Специалисты отметили, что люди с болезнью Альцгеймера могут потерять счет дням и временам года, иногда они могут забыть, где находятся и как пришли куда-либо. К трудностям при ежедневных делах относятся проблемы с выполнением задач, которые ранее пациенты решали на протяжении длительного времени. Например, больные могут забыть маршрут к месту, куда они ездили каждый день в течение нескольких лет.