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Нашествие цикад помешало вылететь в Европу журналистам пула Байдена

Огромные рои цикад сорвали вылет из Вашингтона в Британию самолета с репортерами, входящими в пул Белого дома. Об этом информируют CNN и The New York Times.

Сам президент Джозеф Байден уже поднялся на «борт № 1», чтобы отправиться в европейское турне, в ходе которого ему предстоит встреча с главой России Владимиром Путиным. Тем не менее журналисты засняли, что на уже находящегося на аэродроме Байдена села цикада и он смахнул назойливое насекомое.

Рейсу с представителями пула повезло меньше: цикады проникли в двигатели лайнера. В результате журналистам предоставили новый самолет.

9 июня, 2021 | Category: Видео, Новости, США
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