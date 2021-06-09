НАСА впервые сняло вблизи крупнейший спутник Юпитера

Аппарат NASA впервые за 20 лет снял крупнейший спутник Юпитера.
Лаборатория реактивного движения НАСА опубликовала первые детальные снимки крупнейшего спутника Юпитера Ганимеда, которые прислала автоматическая межпланетная станция «Юнона».
Ганимед — самый большой спутник в Солнечной системе, он в два раза больше Луны и немного крупнее Меркурия. На снимке видно множество кратеров, поверхность спутника состоит из льда и силикатных пород.
На изображении видна поверхность спутника с ранее недоступной детализацией: видно светлые и темные участки поверхности, а также характерные протяженные структуры, вероятно, представляющие собой тектонические трещины.
Кроме этого, станция исследовала состав и температуру поверхности спутника, его ионосферу и магнитное поле: это нужно, чтобы понять влияние Юпитера на спутник и пригодятся при планировании последующих миссий по изучению Ганимеда и других спутников Юпитера.
Мы собираемся не торопиться прежде чем делать какие-либо научные выводы, но до тех пор мы можем просто восхищаться этим небесным чудом — единственной луной в нашей Солнечной системе, большей, чем планета Меркурий.
Скотт Болтон, ведущий автор из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио.
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