НАСА впервые сняло вблизи крупнейший спутник Юпитера

Лаборатория реактивного движения НАСА опубликовала первые детальные снимки крупнейшего спутника Юпитера Ганимеда, которые прислала автоматическая межпланетная станция «Юнона».

Ганимед — самый большой спутник в Солнечной системе, он в два раза больше Луны и немного крупнее Меркурия. На снимке видно множество кратеров, поверхность спутника состоит из льда и силикатных пород.

На изображении видна поверхность спутника с ранее недоступной детализацией: видно светлые и темные участки поверхности, а также характерные протяженные структуры, вероятно, представляющие собой тектонические трещины.

Кроме этого, станция исследовала состав и температуру поверхности спутника, его ионосферу и магнитное поле: это нужно, чтобы понять влияние Юпитера на спутник и пригодятся при планировании последующих миссий по изучению Ганимеда и других спутников Юпитера.