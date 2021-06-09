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Начались съемки фильма о преступлениях Вайнштена

Кэри Маллиган и Зои Казан сыграют журналисток, написавших о преступлениях Харви Вайнштейна

Кэри Малиган, звезда драмы «Перспективная девушка» и известная по сериалу «Заговор против Америки» Зои Казан финализируют переговоры по поводу участия в драме «Она рассказала». Фильм станет своеобразной экранизацией совместной книги журналисток Джоди Кантор и Мэган Туэй о становлении движения Me Too, в частности о деле голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Актрисы воплотят на экране самих Кантор и Туэй.

Журналистки одними из первых предали огласке злоупотребления Вайнштейна в отношении актрис. 5 октября 2017 года они выпустили статью, в которой рассказали от первого лица истории нескольких пострадавших женщин и раскрыли то, как он платил им за молчание. Впоследствии Вайнштейн потерял работу и был приговорен к 23 годам тюрьмы, а в мире приобрели популярность движения против насилия Me Too и Time’s Up.

Сценарий к драме «Она рассказала» написала Ребекка Ленкевич (оскароносная «Ида»), а за режиссуру возьмется постановщица сериала «Неортодоксальная» Мария Шрадер. Съемки картины должны стартовать уже этим летом.

9 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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