Начались съемки фильма о преступлениях Вайнштена Кэри Малиган, звезда драмы «Перспективная девушка» и известная по сериалу «Заговор против Америки» Зои Казан финализируют переговоры по поводу участия в драме «Она рассказала». Фильм станет своеобразной экранизацией совместной книги журналисток Джоди Кантор и Мэган Туэй о становлении движения Me Too, в частности о деле голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Актрисы воплотят на экране самих Кантор и Туэй. Журналистки одними из первых предали огласке злоупотребления Вайнштейна в отношении актрис. 5 октября 2017 года они выпустили статью, в которой рассказали от первого лица истории нескольких пострадавших женщин и раскрыли то, как он платил им за молчание. Впоследствии Вайнштейн потерял работу и был приговорен к 23 годам тюрьмы, а в мире приобрели популярность движения против насилия Me Too и Time's Up. Сценарий к драме «Она рассказала» написала Ребекка Ленкевич (оскароносная «Ида»), а за режиссуру возьмется постановщица сериала «Неортодоксальная» Мария Шрадер. Съемки картины должны стартовать уже этим летом.