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Майкл Китон снова Бэтмен: режиссер «Флэша» порадовал фанатов снимком

Майкл Китон снова Бэтмен: режиссер "Флэша" порадовал фанатов снимком

Режиссер блокбастера «Флэш» Энди Мускетти выложил в Instagram интригующее фото, которое таблоиды назвали подтверждением того, что Майкл Китон вернется к роли Бэтмена. На снимке изображен классический костюм Китона, заляпанный кровью. Именно в нем актер появился в фильме Тима Бертона «Бэтмен» 1989 года.

Блокбастер начали снимать в апреле. Это история о том, как Флэш, которого играет Эзра Миллер, попытался спасти свою мать и случайно создал параллельную вселенную. В ней защитника Готема играет постаревший Китон. Одной из интриг нового проекта стало то, что Бен Аффлек, которого поклонники называют лучшим Бэтменом в истории, тоже появится на экране. Остальные подробности режиссер тщательно скрывает, чтобы не испортить фанатам сюрприз. Релиз намечен на ноябрь 2022-го.

Напомним, еще с лета прошлого года ходили слухи, что Майкл Китон вновь исполнит роль Брюса Уэйна, который в костюме человека-летучей мыши спасает Готэм от злодеев. Но еще весной актер отнекивался от возможного появления во «Флэше», прикрываясь то занятостью, то пандемией.

9 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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