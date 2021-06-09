Лукашенко ввел тюремные сроки за участие в акциях протеста

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий тюремные сроки за участие в акциях протеста или оскорбление государственных должностных лиц.

Закон стал частью беспрецедентных репрессий со стороны многолетнего лидера, которые начались после спорных выборов в прошлом году.

Поправки в уголовный кодекс, подписанные Лукашенко, также впервые предусматривают четырехлетнее тюремное заключение для лиц, признанных виновными в распространении ложной информации, дискредитирующей государство.

Поддерживаемый Россией президент также ужесточил наказание за сопротивление милиции и использование протестной символики.

В соответствии с новым законом, лицам, которые по меньшей мере дважды задерживались за участие в акции протеста или оскорбляли представителей власти, грозит до трех лет тюрьмы, в то время как ранее они подвергались аресту или штрафам.

«Это, естественно ухудшает ситуацию в области гражданских и политических прав, – заявил Валентин Стефанович из правозащитного центра «Весна». – Эти законы на самом деле направлены уже не против протестов, а против любого инакомыслия».

Совместная делегация представителей Европейского Союза, США, Великобритании, Швейцарии и Японии встретилась во вторник в Минске с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

В своем заявлении делегация призвала Беларусь прекратить «бесчеловечное обращение с мирными демонстрантами и политическими заключенными».