Куртку без молнии бренда Канье Уэста раскупили в первые часы после старта продаж

Речь идет о дутой куртке ярко-голубого цвета Round Jacket без молний, пуговиц и кнопок. Известно, что унисекс предмет верхней одежды изготовлен из переработанного нейлона. Внутренняя сторона вещи дополнена деталью в виде бирки с логотипом Yeezy Gap.
Пуховик стоимостью 200 долларов (14 430 рублей) поступит в продажу осенью этого года. Согласно информации издания, на сайте Gap была возможность сделать предзаказ описанного изделия. Так, поклонники музыканта раскупили Round Jacket в первые часы после запуска релиза. Чтобы отследить наличие товара, покупателям предлагается подписаться на рассылку от бренда.
Впервые о предстоящем сотрудничестве Yeezy и Gap стало известно в июне 2020 года. Представители масс-маркетового бренда писали, что товары из коллаборации с Уэстом будут «современными, изысканными предметами одежды для мужчин, женщин и детей по доступным ценам».
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