Кира Найтли впервые заявила о домогательствах и сказала, что это частое явление в Голливуде, особенно если ты — начинающая звезда.

Актриса уверена, что подобные ситуации случались со всеми женщинами, особенно, работающими в сфере шоу-бизнеса.



Знаменитая британская актриса, звезда фильма Гордость и предубеждение Кира Найтли рассказала о том, что ее постигла участь в домогательствах.

По ее словам, как и любая другая женщина в мире, она сталкивалась с харассментом.

«Я не знаю ни одной женщины, которая не пережила бы это в той или иной степени, будь то прикосновения или встреча с каким-то парнем, который говорит, что собирается перерезать тебе горло или ударить тебя по лицу», — отметила Кира.

Также Найтли добавила, что ее «чертовски удручает» подобного рода ситуация. Поэтому она старается быть очень внимательной к окружающим и все время переживает за свою безопасность.

Ранее актриса откровенно выразилась о моделинге и проституции, которую назвала самой прибыльной работой для женщин. Так,Найтли призналась, что большую часть дохода в своей жизни получила, будучи моделью. В частности, она упомянула Chanel.