Ким Кардашьян трогательно поздравила бывшего мужа Канье Уэста с днем рождения: «Буду любить тебя всю жизнь»

Вчера знаменитый рэпер Канье Уэст отмечал день рождения — ему исполнилось 44 года. Публично поздравить с праздником его решила и бывшая супруга — 40-летняя Ким Кардашьян. Сейчас пара находится в процессе развода, однако отношения они сохранили хорошие, о чем свидетельствует пост телезвезды в соцсети.

Ким опубликовала семейный снимок с Канье и их детьми и призналась ему в любви.

С днем рождения! Буду любить тебя всю жизнь,

— написала она.

В сторис она поделилась еще несколькими архивными снимками, в частности детской фотографией именинника, их совместным кадром и его фото с их детьми.

Канье Уэст

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Поздравила Канье и сестра Ким Хлое Кардашьян, которая тоже поделилась семейной фотографией и назвала Уэста своим братом на всю жизнь.

Правда, этот ее жест оценили не все и раскритиковали Хлое за публичное поздравление Канье.

Ким, ваш развод был таким трудным для вас, так что эта фотография неуместна. Ведь полно других,

— обратилась к Ким пользовательница соцсети.

Однако Хлое посоветовала ей не лезть не в свое дело и не говорить о том, о чем она не имеет понятия.

Ким Кардашьян и Канье Уэст прожили в браке семь лет. У супругов родилось четверо детей, которых они будут воспитывать вместе. Говоря о причинах расставания, Ким отметила, что Канье нужна другая жена — такая, которая будет во всем его поддерживать и везде за ним следовать (пара последнее время жила в разных штатах). Себя она при этом назвала неудачницей.