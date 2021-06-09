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Кейт Уинслет говорит, что в Голливуде стали лучше относиться к актрисам

Кейт Уинслет в фильме

Британская актриса Кейт Уинслет в интервью радиопрограмме Би-би-си Today сказала, что работать в Голливуде стало намного приятнее.

«Ситуация с гонорарами актеров и актрис изменилась в сторону равенства, и стало намного больше потрясающих ролей для женщин моего возраста», — заявила 45-летняя Уинслет.

Она добавила, что актрисы стали лучше относиться друг к другу и искренне восхищаться друг другом, чего прежде не было.

Обладательница многочисленных кинематографических и музыкальных премий, в том числе «Оскара», начала сниматься с 17 лет и прославилась главной ролью в блокбастере Джеймса Кэмерона «Титаник» (1997).

Критики высоко оценили недавно подошедший к финалу криминально-психологический телесериал «Мейр из Исттауна», в котором Уинслет сыграла главную роль полицейского детектива Мейр Шиэн.

Соведущий программы Ник Робинсон спросил актрису, почему в сцене секса с ее участием камера откровенно показала ее выпирающий животик, а гримеры не разгладили морщины на лице. Актриса ответила, что хотела выглядеть как в жизни, и что для нее это было принципиально важно.

«Достойный поступок»

Kate Winslet in Mare of Easttown

АВТОР ФОТО,WARNERMEDIA

«Я полностью контролировала то, как будет сниматься эта сцена. Режиссер Грег Зобел подробно обсудил ее со мной и спросил, что нужно сделать, чтобы я не чувствовала дискомфорта, — рассказала Уинслет. — Он сказал, что готов учесть все мои запросы, поскольку это ведь мое, а не его обнаженное тело увидят миллионы зрителей. Мы решили, что мой естественный вид соответствует роли, и не будет цифрового редактирования и всего такого».

«Весьма достойный поступок с его стороны, и свидетельство того, что времена изменились. Теперь считаются с тем, что женщина чувствует и как желает выглядеть», — добавила она.

Уинслет дважды забраковала рекламный постер сериала, поскольку на нем ее лицо пытались менять при помощи компьютерной графики.

«Я горжусь тем, что смогла сняться в такой сцене. Я нравлюсь себе и не стесняюсь следов, оставленных жизнью. Надеюсь, что многие женщины благодаря моей Мейр начнут лучше относиться к себе», — сказала она.

Уинслет считает важным шагом вперед введение на съемках специальной должности координатора интимных сцен.

«Они ставят сцены секса и помогают режиссерам найти нужные слова, чтобы объяснить участникам, что от них требуется, и при этом избежать неловкости. Это особенно нужно молодым актерам и актрисам», — сказала она.

9 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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