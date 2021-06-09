Продюсер Лободы расторгла контракт с певицей после скандала с Киркоровым Кира Найтли рассказала о произошедшем с ней харассменте » Кейт Уинслет говорит, что в Голливуде стали лучше относиться к актрисам Британская актриса Кейт Уинслет в интервью радиопрограмме Би-би-си Today сказала, что работать в Голливуде стало намного приятнее. «Ситуация с гонорарами актеров и актрис изменилась в сторону равенства, и стало намного больше потрясающих ролей для женщин моего возраста», — заявила 45-летняя Уинслет. Она добавила, что актрисы стали лучше относиться друг к другу и искренне восхищаться друг другом, чего прежде не было. Обладательница многочисленных кинематографических и музыкальных премий, в том числе «Оскара», начала сниматься с 17 лет и прославилась главной ролью в блокбастере Джеймса Кэмерона «Титаник» (1997). Критики высоко оценили недавно подошедший к финалу криминально-психологический телесериал «Мейр из Исттауна», в котором Уинслет сыграла главную роль полицейского детектива Мейр Шиэн. Соведущий программы Ник Робинсон спросил актрису, почему в сцене секса с ее участием камера откровенно показала ее выпирающий животик, а гримеры не разгладили морщины на лице. Актриса ответила, что хотела выглядеть как в жизни, и что для нее это было принципиально важно. «Достойный поступок» АВТОР ФОТО,WARNERMEDIA «Я полностью контролировала то, как будет сниматься эта сцена. Режиссер Грег Зобел подробно обсудил ее со мной и спросил, что нужно сделать, чтобы я не чувствовала дискомфорта, — рассказала Уинслет. — Он сказал, что готов учесть все мои запросы, поскольку это ведь мое, а не его обнаженное тело увидят миллионы зрителей. Мы решили, что мой естественный вид соответствует роли, и не будет цифрового редактирования и всего такого». «Весьма достойный поступок с его стороны, и свидетельство того, что времена изменились. Теперь считаются с тем, что женщина чувствует и как желает выглядеть», — добавила она. Уинслет дважды забраковала рекламный постер сериала, поскольку на нем ее лицо пытались менять при помощи компьютерной графики. «Я горжусь тем, что смогла сняться в такой сцене. Я нравлюсь себе и не стесняюсь следов, оставленных жизнью. Надеюсь, что многие женщины благодаря моей Мейр начнут лучше относиться к себе», — сказала она. Уинслет считает важным шагом вперед введение на съемках специальной должности координатора интимных сцен. «Они ставят сцены секса и помогают режиссерам найти нужные слова, чтобы объяснить участникам, что от них требуется, и при этом избежать неловкости. Это особенно нужно молодым актерам и актрисам», — сказала она.