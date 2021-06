Арми Хаммер отправился на лечение в рехаб после секс-скандала В США запустили программу разработки перспективного эсминца будущего » «Как нужно выживать» — ритуальные жертвоприношения и петушиные бои продлили жизнь древним курам в Британии Британские палеозоологи провели исследование 1368 останков домашних кур разных исторических эпох. Они обнаружили, что в Британии от железного века до раннесаксонского периода петухи могли доживать до 2–4 лет, при этом их держали гораздо чаще, чем самок. Ученые считают, что, вероятно, домашнюю птицу разводили не ради мяса или яиц, а для ритуальных жертвоприношений и петушиных боев, что стало меняться лишь в христианскую эпоху. Статья опубликована в International Journal of Osteoarchaeology. В XXI веке куры стали самыми многочисленными позвоночными животными. Их популяция оценивается в 22 миллиарда голов, при этом около 60 миллиардов каждый год отправляется под нож. Некоторые исследования показывают, что сегодня эти птицы в среднем живут несколько недель, например, в Великобритании эти показатели составляют 33–81 день. Это объясняется тем, что в настоящее время куры выступают главным источником животных белков в рационе человека. Люди давно одомашнили эту птицу, происходящую от диких банкивских джунглевых кур (Gallus Gallus) из влажных лесов Юго-Восточной Азии. Хотя древние люди, безусловно, могли употреблять куриное мясо в пищу с незапамятных времен, например, в Китае есть такие свидетельства, относящиеся к VI тысячелетию до нашей эры, но, видимо, основной причиной одомашнивания этих птиц выступало их ритуальное значение. Яркие птицы, приветствующие начало дня громким кукареканьем, вполне могли стать частью мифологии и церемониала, включавшего петушиные бои. Шон Доэрти (Sean Doherty) из Эксетерского университета совместно с коллегами из Великобритании и США опробовал новый метод определения возраста домашних кур (Gallus gallus domesticus), чтобы понять динамику взаимоотношений между человеком и животными в историческом контексте. Ученые выяснили, до какого возраста могли дожить домашние птицы в железном веке, а также проследили динамику снижения этого показателя к эпохе Нового времени в Британии. Sean Paul Doherty et al. / International Journal of Osteoarchaeology, 2021 Палеозоологи исследовали останки 71 домашней и банкивской джунглевой курицы известного возраста, чтобы понять, как изменялась их костная шпора в зависимости от прожитого времени. Полученные результаты ученые перенесли на коллекцию из 1368 костей домашней птицы с британских стоянок, уходящих древностью в железный век, чтобы установить возраст, когда они умерли, а также их пол. Исследование показало, что средний возраст петухов постепенно увеличивался от железного века (IV век до нашей эры – середина I века нашей эры) до раннего саксонского периода (V–VII века), а затем наблюдалось постепенное снижение. Ученые отметили, что с момента появления птиц на древних стоянках, они обнаруживались в контекстах, указывающих на их редкость и экзотичность. Лишь на редких экземплярах палеозоологи смогли найти признаки забоя. Это в какой-то степени подтверждает наблюдение Цезаря, что бритты держали птицу не для еды, а для духовных и светских удовольствий. Исследователи предполагают, что петухи наделялись неким священным значением, служили для демонстрации социального статуса владельцев или держались для петушиных боев. Это позволяло древним петухам не только достигать возраста половой зрелость, то есть четырех месяцев, но и доживать до 2–4 лет. В пользу этого вывода также говорит соотношение полов у птиц, чьи останки исследовали ученые. Так, в железном веке петухи составляли 67 процентов от общей массы, а в римский период – 65 процентов. Аналогичные пропорции наблюдались и в популяциях раннего железного века по всей Центральной Европе. Ученые заключили, что обилие зрелых петухов указывает на то, что их не разводили на мясо. Вероятно, их использовали для ритуальных жертвоприношений и петушиных боев. Начиная с раннесаксонского времени происходит доля останков петухов снижается, что говорит о развитии выращивания птиц для мяса и яиц. Возможно, это связано с христианскими практиками поста, когда запрещалось употребление мяса четвероногих животных.