Известны подробности нового фильма, который снимает Дзидзьо

На днях артист и режиссер-постановщик Дзидзьо вместе с креативной командой начал съемки новой комедии-квеста «ДЕ ГРОШІ».

Фильм вошел в список кинопроектов-победителей на 14-м конкурсе-питчинге Государственного агентства Украины по вопросам кино и получил государственную финансовую поддержку.

Главные роли в комедии-квеста исполняют Ада Роговцева, Михаил Хома (Дзидзьо), Сергей Либа и Анна Буткевич.

«Я очень счастлив, потому осуществляется еще одна моя мечта! Наша команда — невероятная, талантливая. Я их очень люблю и уверен в том, что наши ожидания будут превзойдены! А главное — ваши! Это будет очень интересно, ведь зритель будет разгадывать квест вместе с главными героями», — поделился главный герой ленты и режиссер-постановщик комедии Михаил Хома.

Среди каста актеров фильма зрители узнают много известных звезд театра, кино, шоу-бизнеса, а также блоггеров. Так, роли сыграют: Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андриенко, Владимир Остапчук, Алексей Тритенко, Юрий Горбунов, Владимир Заднепровский, Евгений Сморигин, Назарий Гук, Любовь Тимошевская, Наталья Холоденко, Юлия Магдич, Дима Варварук и другие.

«Я чувствую себя участницей крутого реалити на выживание, тем более, что выживает чаще не сильнее, а хитрее. Я Рита — соблазнительная как новая банкнота. Она — суперженщина, потому что у нее здесь целых два мужчины, один медведь и перфоратор, но прыгнуть, как она, в грязь и лед ради мечты могут только настоящие романтики», — комментирует свою роль Риты актриса Анна Буткевич.

Специально для ленты в одном из павильонов на 1650 кв. м построили интерьерные декорации дома на несколько комнат, среди которых будет специальная комната-квест с вращающимися элементами, что таким образом видоизменит комнату. Среди декораций есть как коллекционная антикварная мебель, так и современный реквизит.

Съемки будут проходить в Киеве и во Львове. Экстерьером выбран один из красивейших поместий в Лесниках, оригинальный бутик украинского дизайнера, загородный ресторан, а также одна из сцен будет снята на легендарном Лычаковском кладбище во Львове.

Ожидайте комедию-квест «ДЕ ГРОШІ» в кинотеатрах Украины в этом году.

