Глава КНДР возможно тяжело болен — СМИ

Журналисты проанализировали последние снимки главы КНДР. На кадрах видно, что за свое месячное отсутствие Ким Чен Ын существенно потерял в весе. Особое внимание авторы издания уделили часам северокорейского вождя: их ремешок был застегнут на несколько делений туже, чем ранее.

Некоторые эксперты, опрошенные изданием, предположили, что за внезапной потерей веса может стоять переход северокорейского лидера на более здоровый образ жизни. По оценкам наблюдателей, с момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын набирал по 6-7 килограммов каждый год, а в 2020 году весил уже 140 килограммов. Однако резкое похудение может быть вызвано и проблемами со здоровьем, слухи о которых распространяются с прошлого года.

6 июня Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц. На «исчезновение» лидера КНДР обратил внимание представитель южнокорейского министерства объединения Ли Чжон Чжу. По его словам, этот период отсутствия публичной деятельности лидера Северной Кореи стал самым длительным в этом году.