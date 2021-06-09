Элизабет Олсен намекнула, что секретно вышла замуж

32-летняя голливудская актриса Элизабет Олсен и ее 29-летний возлюбленный, вокалист группы Milo Greene Робби Арнетт, похоже, поженились. Об этом Олсен проболталась в видеоинтервью с Кейли Куоко.

Интервью Элизабет давала из ванной комнаты, так как ей сильно мешал шум, доносившийся из соседнего дома. Объясняя необычный выбор локации, она также обратила внимание на книжку на заднем фоне, благодаря которой общественность и узнала, что актриса, вероятно, уже замужняя женщина.

Я только что заметила, что муж положил здесь «Маленькую волшебницу»,

— сказала Олсен.

Прежде Олсен никогда не называла бойфренда мужем, так что, скорее всего, они действительно узаконили свои отношения.

Робби Арнетт и Элизабет Олсен вместе уже около четырех лет. Два года назад они обручились. Свои отношения влюбленные не афишировали и вели закрытый образ жизни. Когда именно состоялась их свадьба, неизвестно. Но, судя по всему, торжество прошло в частном порядке и было тихим и скромным.

Если Олсен и Арнетт действительно поженились, то для обоих брак стал первым. Олсен, к слову, уже могла выйти замуж и раньше — она была помолвлена с актером Бойдом Холбруком, но в итоге свои отношения они разорвали.