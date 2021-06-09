Электромобиль Rimac Nevera превзошел Tesla Roadster по скорости разгона

Концептуальный электромобиль компании Rimac из Хорватии, представленный в 2018 году на Женевском автосалоне под названием Rimac C Two, становится серийным автомобилем под маркой Rimac Nevera и может составить конкуренцию скоростному авто Tesla Roadster.
Новинка Rimac Nevera по-прежнему имеет четыре электродвигателя общей мощностью 1914 л.с., получающих электроэнергию от аккумуляторного блока емкостью 120 кВтч. Радиус автономной езды Nevera на одной зарядке аккумулятора составляет 550 км, а скорость разгона до 100 км/ч составляет 1,85 секунды, что на 0,5 секунды превышает аналогичный показатель Tesla Roadster. Максимальная скорость Nevera составит 415 км/ч.
Аккумулятор Rimac Nevera поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 500 кВт, способной пополнить батарею энергией от 0 до 80% всего за 19 минут. Уникальные характеристики электромобиля дорого обойдутся потребителю — цена модели Rimac Nevera составляет впечатляющие 2 миллиона евро, что в 10 раз дороже стоимости серийного электромобиля Tesla Roadster.
Высокая стоимость Rimac Nevera объясняется роскошным дизайном салона и технологическими новинками, такими как система Driver Coach, реализующая функцию «тренера по вождению с искусственным интеллектом». В системе Driver Coach задействовано сразу 12 ультразвуковых датчиков, 6 радаров и 13 камер, что позволяет «оптимизировать и улучшить работу водителя на трассе».
Модель гиперкара Rimac Nevera выйдет на рынок в 2022 году и будет выпущена ограниченной серией в 150 единиц.
Leave a Reply