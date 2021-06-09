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Дарья Мельникова развелась с мужем

Дарья Мельникова развелась с мужем

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Дарья Мельникова расстроила фанатов известием.

После семи лет брака Дарья и ее муж, актер Артур Смольянинов решили расстаться. По словам артистки, после разрыва они остались в теплых дружеских отношениях. Также Мельникова рассказала, что они с Смольяниновым вдвоем пришли к этому выводу.

«Так сложились обстоятельства. Но мы в любом случае остаемся партнерами и родителями наших детей. У нас был классный опыт. Мы расстались друзьями. О том, что там было внутри, мы с Артуром не считаем нужным рассказывать», — сказала Дарья в интервью.

9 июня, 2021 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес
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