Дарья Мельникова развелась с мужем

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Дарья Мельникова расстроила фанатов известием.

После семи лет брака Дарья и ее муж, актер Артур Смольянинов решили расстаться. По словам артистки, после разрыва они остались в теплых дружеских отношениях. Также Мельникова рассказала, что они с Смольяниновым вдвоем пришли к этому выводу.

«Так сложились обстоятельства. Но мы в любом случае остаемся партнерами и родителями наших детей. У нас был классный опыт. Мы расстались друзьями. О том, что там было внутри, мы с Артуром не считаем нужным рассказывать», — сказала Дарья в интервью.