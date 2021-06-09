ЦАХАЛ нанес массированный удар по Сирии

Атака была организована из ливанского воздушного пространства.

Взрывы раздались в районе Дамаска, в Хомсе и Баниас.

По информации сирийцец, удары нанесены по базам про-иранских милиций.

В официальном сирийском заявлении сообщается: ПВО страны были активированы и остановили израильскую агрессию. исходившую с территории Ливана”.

По заявлению сирийского военного источника, атака началась в 22:36 8 июня. Сирийцы утверждают, что сбили несколько израильских ракет, и что в результате атак “причинен лишь материальный ущерб”.

В социальных сетях появились сообщения от жителей Сирии о том, что взрывы были слышны и в других районах. Комментирую эти публикации, аналитик по Ближнему Востоку, пишущий под псевдонимом ORI, в своем «твиттере» написал, что эти взрывы являются результатом действий сирийский ПВО, которые пытались отразить атаку. Военный аналитик Бабак Тагвай опубликовал в «твиттере» видео, на котором запечатлены истребители F-16I, пролетающие через воздушное пространство Ливана, после нанесения удара.

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает о взрывах по периметру международного аэропорта Дамаска, на позициях сирийских ПВО в районе Ад-Думайр и на юго-западе мухафазы Хомс. Также взрывы были слышны в мухафазах Хама и Латакия, где тоже были задействованы системы ПВО, которые выпустили несколько ракет, пытаясь перехватить израильские ракеты. Поступает информация об уничтоженном складе вооружений в районе Ад-Думайр, где находится одна из авиабаз.

По данным SOHR, в результате израильского авиаудара есть множество пострадавших. Машины скорой помощи замечены в Хомсе.

SOHR также отмечает, что по неизвестным причинам с начала июня сирийские военные и проиранские ополченцы находились в режиме повышенной готовности по периметру международного аэропорта Дамаска.

Пресс-служба Армии обороны Израиля не комментирует сообщения, поступающие из Сирии.

https://www.newsru.co.il/mideast/09jun2021/sohr_il_101.html