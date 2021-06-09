Начались съемки фильма о преступлениях Вайнштена Ольга Сумская поделилась летними фотографиями в поле с цветочками » COVID-19: США перевели Україну на третій рівень небезпечності Фото: Reuters Сполучені Штати Америки послабили обмеження для подорожей до 110 країн та територій, включно із Україною. Про це повідомляє SkyNews. Згідно з повідомленням, США виключили 61 країну зі списку “рівня 4” – найбільш небезпечних країн для подорожей через поширення COVID-19. Крім того, ще 50 країн перевели з “рівня 2” до “рівня 1”. Так, країнами із найнижчим ризиком COVID-19 стали Сінгапур, Ізраїль, Південна Корея, Ісландія, Беліз та Албанія. До списку потрапила такоя Японія напередодні Олімпійських ігор. Серед країн “рівня 3” перебувають Україна, Франція, Еквадор, Філіппіни, Південна Африка, Канада, Мексика, Росія, Іспанія, Швейцарія, Туреччина. Гондурас, Угорщина та Італія. COVID-19: США офіційно перевели Україну на третій рівень небезпечності