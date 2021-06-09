Болгарский истребитель разбился в Черном море

«Сегодня, 9 июня 2021 года, при выполнении тренировочной задачи над морской акваторией Республики Болгария самолет МиГ-29 из состава болгарских ВВС потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45 (совпадает с московским). Сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас. В ней участвуют силы и средства из состава Военно-морских сил, Совместного командования спецоперациями, Пограничной полиции и ВВС», — приводит агентство заявление оборонного ведомства.

Сообщается, что военные маневры в связи с произошедшим были приостановлены.