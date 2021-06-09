Блинкен: Санкции не помогли бы остановить завершение «Северного потока-2»

Санкции СШа не привели бы к остановке строительства трубопровода «Северный поток-2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в международном комитете сената.

По его словам, «если бы санкции были эффективны — другое дело».

В то же время он назвал «худшим исходом» ситуации с трубопроводом вариант, когда «строительство трубопровода завершено, отношения США с Германией отравлены». По его мнению, в этом случае у Германии не будет стимула «сесть за стол переговоров, чтобы смягчить серьезные негативные последствия от прохода газа через этот трубопровод».

Блинкен также отметил, что США «должны убедиться, что Россия не сможет использовать газ и энергетику в качестве устройства принуждения в отношении с государствами Европы».

Напомним, ранее Белый дом отказался от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода «Северный поток 2», объяснив это интересами нацбезопасности.