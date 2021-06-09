Байден в Европе: укрепление союзов и разговор с Путиным

Европейское турне президента США Джо Байдена заполнено событиями настолько, что такую их плотность можно назвать беспрецедентной: за одну неделю Байден примет участие в саммитах «Большой семерки» (11-13 июня) и НАТО (14 июня), проведет встречу с главами государств Евросоюза (15 июня) и увидится в Женеве с президентом России Владимиром Путиным (16 июня).

Все эти встречи дают официальным лицам и экспертам большое пространство для рассуждений по поводу повестки встреч и их возможных результатов. Чиновники, как правило, говорят о позициях сторон, но не предрекают решения, а аналитики пытаются понять, чего участники переговоров все же смогут в итоге достичь.

Германский фонд Маршалла в США пригласил во вторник для разговора о перспективах поездки Джо Байдена в Европу посла Евросоюза в Вашингтоне Ставроса Ламбринидиса (Stavros Lambrinidis) и заместителя помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Молли Монтгомери (Molly Montgomery).

Ставрос Ламбринидис сообщил, что на повестке саммита США-ЕС будут четыре основные темы: обсуждение экономических задач и реформа Всемирной торговой организации, потому что «ЕС и США вместе являются крупнейшим локомотивом мировой экономики»; обсуждение изменений климата, всемирной вакцинации и строительства мостов и дорог, потому что «мы – крупнейшие производители того, что называют ”общественным благом”»; вопросы мира и безопасности, в том числе кибербезопасности, санкций и новых оборонных инициатив, миграции, защиты людей от войны; вопросы прав человека, поскольку «США и ЕС являются наиболее мощными гарантами их соблюдения».

«Если вы стремитесь к тому, чтобы права человека были защищены, то вы можете смотреть на наши союзнические отношения и на этот саммит 15 июня с надеждой. И если вы обеспокоены тем, что в мире наблюдается рост авторитаризма, то вы должны знать, что союзники предпримут все для того, чтобы остановить этот процесс» — подчеркнул дипломат, напомнив, что США и Евросоюз действовали скоординированно, отвечая на репрессии российских властей против оппозиционера Алексея Навального.

Молли Монтгомери подчеркнула, что нынешняя администрация США видит в Евросоюзе наиболее близкого партнера: «Мы надеемся заложить крепкий фундамент сотрудничества, которое мы хотели бы видеть на очень высоком уровне в течение следующих четырех лет. Мы предвидим по-настоящему успешный саммит, основанный на общих ценностях и интересах. При такой основе возможности не ограничены ничем в смысле того, чего мы можем добиться вместе».

По словам высокопоставленной сотрудницы Госдепартамента США, переговоры Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня будут основаны на прагматизме и твердости: «Президент [Байден] ясно дал понять, что наш подход к России совершенно прозрачен: мы намерены взаимодействовать с Москвой с твердых позиций, но, с другой стороны, мы все выиграем от того, что отношения США и России будут стабильными и предсказуемыми. И я не могу себе представить более твердой позиции для начала саммита США-Россия, чем его проведение сразу после почти недели переговоров с нашими друзьями и партнерами по различным вопросам».

«Беседы о России будут и на саммите НАТО, и на встрече с Евросоюзом о том, как мы коллективно будем отвечать на тот вызов, которым сейчас Россия является в смысле ее дестабилизирующего и агрессивного поведения в мире, а также нарушений прав человека и возрастающего авторитаризма внутри страны. Мы будем обсуждать эти вопросы как на саммитах до американо-российской встречи, так и после нее. Мы будем защищать наши общие ценности и поддерживать наших партнеров, в особенности тех, которые, как Украина, сталкиваются с российской агрессией лицом к лицу», – заявила Молли Монтгомери.

Тема России в европейской поездке Байдена обсуждалась и в ходе аналитического «круглого стола», собранного в режиме видеоконференции Вильсоновским центром в Вашингтоне.

Директор Института Кеннана при Вильсоновском Центре Мэттью Рожански (Matthew Rojansky) заявил, что саммит США-Россия в Женеве не застрахован от случайностей:

«Встрече с Путиным придается большой политический вес, но я ни в коем случае не назвал бы ее центральным событием европейского турне Байдена. Я могу предположить, что в последние дни перед этой встречей может произойти нечто, из-за чего она не состоится. Факторов риска много: тут и вторжения в киберсистемы США, конфликт в Украине, кризис в Беларуси, а также и внутренняя ситуация в России – то, как власти обращаются с оппозицией и независимой прессой».

Если же саммиту Байден-Путин ничто не помешает, то, по мнению директора Института Кеннана, «стабильных и предсказуемых отношений с Россией», о которых говорит администрация Байдена, можно попытаться достичь в двух сферах – стратегической стабильности и дипломатических контактах:

«Если говорить о потенциальных результатах этого саммита, то первым был бы запуск диалога по стратегической стабильности, что происходило и во времена Трампа, и во времена Обамы. И главный вопрос – исчерпали ли мы то, что досталось в наследство от времен Холодной войны, я имею в виду договор СНВ, и нужно ли нам полностью переосмыслить эту тему с учетом новых технологий… Второй результат, довольно скромный в смысле амбиций – возвращение к нормальному функционированию инфраструктуры наших отношений. Послы наших стран не находятся в своих посольствах, и в этих посольствах осталось довольно мало людей… Эта тема наверняка всплывет в их разговоре».

Мэттью Рожански считает, что возобновление нормальной работы посольств и консульств могло бы повлиять даже на такие вопросы, как права человека в России и контакты между американцами и россиянами на общечеловеческом уровне.