Арми Хаммер отправился на лечение в рехаб после секс-скандала

С начала этого года 34-летний Арми Хаммер оказался вовлечен в целую череду секс-скандалов. Несколько девушек обвинили известного актера в жестоком обращении, несоблюдении договоренностей во время БДСМ-практик и токсичном поведении. Некоторые из них признались, что столкнулись с физическим насилием со стороны звезды Голливуда.

Например, одна из бывших любовниц актера рассказала, что он вырезал на ее теле свои инициалы, а другая обвинила в изнасиловании. В сеть также были слиты переписки, в которых предположительно Хаммер делился своими сексуальными фантазиями, включающими каннибализм и изнасилования.

Хаммер все обвинения отверг, но был вынужден уйти в тень. Арми отказался от нескольких съемок, в том числе в фильме с Дженнифер Лопес, сославшись на то, что хочет проводить время с детьми, и уехал на Каймановы острова, где находилась его бывшая жена Элизабет Чэмберс.

Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер

Но вчера в прессе появилась информация, что актер отправился в рехаб — по сообщениям инсайдеров, он зарегистрировался в одном из лечебных центров во Флориде, где собирается пройти курс по поводу проблем с наркотиками, алкоголем и сексом.

В аэропорт на Каймановых островах его привезла экс-супруга, как утверждают очевидцы. Напомним, что о разводе Арми и Элизабет стало известно в июле 2020 года. Их брак продлился 10 лет. У них есть двое общих детей: шестилетняя дочь Харпер и четырехлетний сын Форд. Все смотрят на Арми, думая, что у него была какая-то привилегированная жизнь, а это должно означать, что в его юности не было проблем, и все было прекрасно. Но это не обязательно так. То, что вы выросли в изобилии финансовых ресурсов, не означает, что в вашей жизни нет проблем, — сказал изданию Variety близкий друг актера. Он также заверил, что актер «стремится к выздоровлению и хочет сохранить опеку над своими детьми». Причиной, по которой Арми все-таки решился разобраться в себе, могут быть и новые отношения в жизни актера. Напомним, что в мае в прессе появились сообщения, что на Каймановых островах у Арми случился новый роман — его избранницей стала врач-стоматолог.

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