55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, — опитування

Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS, передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, 61,2% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі, 21,1% — у правильному.

54,2% громадян заявили, що за останні два роки їхнє матеріальне становище погіршилося, 35,3% — не змінилося, 9,1% — покращилося.

Водночас 29,5% громадян вважають, що основну відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні несе Кабмін, 29,2% — президент, 21,3% — Верховна Рада.

50,1% громадян вважають, що за два роки президент Володимир Зеленський не виконав більшість своїх передвиборчих обіцянок, 33,2% вважають, що Зеленський виконав лише деякі свої передвиборчі обіцянки, 9,6% вважають, що більшість передвиборчих обіцянок Зеленського виконані або в процесі виконання.

Крім того, 66,5% громадян вважають, що виконання передвиборчої обіцянки президента Володимира Зеленського «Кінець епохи бідності» повністю провалено, 25,3% вважають, що воно виконане частково, 1,2% вважають, що воно повністю виконане.

Відповідаючи на питання: «Як би ви оцінили в цілому нинішню владу Президента В.Зеленського?» респонденти відповіли так:

— Компетентна — 12,9%;

— Популістська — 15%;

— Непрофесійна, дилетантська — 55,3%;