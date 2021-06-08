Звезда «Семейки Аддамс» появится в четвертой «Матрице»

Актриса Кристина Риччи, известная по роли Уэнздэй в «Семейке Аддамс», снялась в фильме «Матрица-4».

Эту информацию обнаружило издание Collider в пресс-релизе Warner Bros., хотя съемки фильма завершились еще в прошлом году.

Подробности о ее персонаже и роль в сюжете остаются неизвестными.

Это вторая совместная работа Ланы Вачовски и Риччи после «Спиди-гонщика» 2008 года.

Напомним, выход «Матрицы 4» перенесли на 22 декабря 2021 года. Warner Bros. показала трейлер кинопремьер 2021 года, куда вошла и «Матрица». Фильм появится на стриминговом сервисе HBO Max одновременно с выходом в кинотеатрах.

К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие соответственно Нео и Тринити. Сюжет держится в секрете.

В режиссерское кресло сядет одна из создательниц оригинальной трилогии Лана Вачовски, она же будет продюсировать картину. По ее словам, «Матрица» – это фильм о трансгендерности.