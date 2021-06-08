Зафиксирован новый рекорд инфляции в России

Инфляция в России после апрельской паузы вновь начала ускоряться.По итогам мая индекс потребительских цен, измеренный по широкой корзине, охватывающей товары от памперсов до гробов, увеличился на 6,02%, сообщило ведомство в понедельник.

Планку в 6% годовая инфляция преодолела впервые с октября 2016 года за счет ускорения роста цен как на продукты, так и на непродовольственные товары.

Эпицентром инфляционного «пожара» по-прежнему остается рынок базового продовольствия, где цены за май выросли на 1,04% (после 0,84% в апреле), а в годовом выражении — на 8,07%.

Относительно мая-2020, согласно Росстату, на 8,26% подорожал хлеб, на 8,79% — крупы, на 10,92% — мясо и птица, причем рост цен на курятину достиг 19,85%.

Рыба стала дороже на 12,56%, подсолнечное масло — на 27,94%, сахар — на 41,54%, овощи — на 8,23%.

Снижение цен в мае относительно апреля Росстат зафиксировал на куриные яйца (-6,82%), тем не менее в годовом выражении рост на этом рынке остался двузначным — 27,93%.

Вслед за продуктами в инфляционную спираль» начинает затягивать непродовольственные товары, которые подорожали на 0,74% за месяц и 6,68% год к году.

Относительно апреля рост цен ускорился как в годовом (на 0,52 п.п.) так и в месячном выражении (на 0,08 п.п.) , а по отдельным товарам стал двузначным. До бела раскалился рынок стройматериалов (+16,44% год к году); на фоне закрытых границ в космос полетели цены на услуги гостиниц (+22,68%).

Стоимость бензина за месяц прибавила еще на 0,3%, разогнав годовой рост до 6,24%.

Еще на 0,36% за месяц и 5,67% относительно мая-2020 стали дороже медикаменты. При этом рост цен на левомеколь (+2% за месяц) обогнал общую «аптечную инфляцию» в 5,5 раза, на гепарин (+1,9%) — впятеро, на анальгин корвалол и йод — в 2-4 раза.

В инфляционную гонку включилось государство. Тарифы ЖКХ выросли на 4,03% год к году, услуги городского транспорта подорожали на 3,12%.

Инфляцию разгоняют рост импорта и потребление, которое в свою очередь все больше опирается на банковские кредиты, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.