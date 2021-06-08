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В мире массово рухнул интернет: Отключились западные соцсети, ритейлеры и СМИ

Интернет-сайты крупных западных ритейлеров, СМИ, соцсетей и государственных структур синхронно ушли в офлайн днем во вторник.Как следует из данных DownDetector, пользователи массово жалуются на отключение онлайн-ритейлера Amazon, соцсетей Twitter и Reddit, сайтов CNN, The New York Times и Financial Times, а также страниц правительства Великобритании.

Крупнейший за годы интернет-кризис затронул также сайт платежной системы PayPal и репозитарий GitHub. Сложности с доступом наблюдаются на сайтах BBC и The Guardian, HBO Max, Spotify и розничной сети Target.

8 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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