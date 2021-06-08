В египетском городе нашли пограничные столбы фараонов

Ministry of Antiquities / Facebook

Покрытую иероглифическими надписями плиту из песчаника обнаружил на своем участке житель египетского города Исмаилия. Она оказалась пограничной стелой, установленной в Поздний период истории Египта. В ближайшее время ценная находка, датируемая началом VI века до нашей эры, будет выставлена в местном музее, сообщает Министерство туризма и древностей Египта в фейсбуке.

VII–VI века до нашей эры отмечены в истории Древнего Египта эпохой правления XXVI — так называемой Саисской — династии, последнего царского дома, управлявшего страной до персидского завоевания. В египтологии с этой династией фараонов связывают начало Позднего периода — времени борьбы за сохранение целостности Египта и за его независимость от чужеземных захватчиков. Эта борьба закончилась поражением: в 525 году до нашей эры Египет попал под власть персидского государства Ахеменидов, а в 332 году до нашей эры вошел в состав державы Александра Македонского.

Саисская династия, названная так по названию города в Дельте, ставшего столицей, пришла к власти после тяжелого периода ассирийского завоевания и сумела более чем на полтора столетия восстановить угасающую египетскую государственность. Фараонам XXVI династии постоянно приходилось сталкиваться с внутренними и внешнеполитическими проблемами, но духовная культура Египта в это время испытала подъем, связанный с обращением к древним истокам. От Саисской эпохи до нас дошло немало памятников искусства и литературы. Но очередная находка оказалась связана с военно-политической историей Египта в это непростое время.

Памятник древности был найден жителем Исмаилии — города в центральной части Суэцкого перешейка. В Саисскую эпоху это была важная пограничная территория, за сохранение влияния над которой египетские цари вели упорную борьбу. Благодаря тому, что обнаруживший покрытую иероглифами песчаниковую плиту горожанин немедленно сообщил о своей находке в полицейскую службу Министерства туризма и древностей, плита сразу попала в распоряжение ученых.

Ministry of Antiquities / Facebook

О том, что представляет собой находка, рассказал генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири (Mostafa Waziry). Высота монумента составляет 230 сантиметров, ширина — 103 и толщина — 45 сантиметров. В верхней части его изображен крылатый солнечный диск с двумя кобрами, под которым выгравирован картуш фараона Хааибра Уахибра, имя которого более известно в своей греческой форме — Априй. Ниже следуют 15 строк иероглифического текста.

Априй был четвертым царем XXVI династии и правил в 589–567 годах до нашей эры. Во время его правления Египет пытался отстаивать свои интересы в Финикии и в Палестине против Нововавилонского царства, но это противостояние завершилось политической и военной неудачей. Вавилонские войска подошли к самым границам Египта, и Априй в 582 году до нашей эры вынужден был подписать мир с царем Навуходоносором II мир на невыгодных условиях. В годы правления Априя подъем страны, которым было отмечено начало Саисской эпохи, стал сменяться упадком, а концу его царствования разразилась гражданская война и произошло вторжение в Египет вавилонских войск. Фараон погиб в междоусобной борьбе, а новым царем стал Яхмос II (Амасис).

Доктор Вазири пояснил, что плита из Исмаилии представляет собой один из пограничных знаков, которые были установлены на северо-восточной границе Египта во время противостояния с Вавилоном. В ближайшее время монумент будет выставлен в Музее древностей Исмаилии.