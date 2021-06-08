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В Белом доме анонсировали турне Байдена по Европе «с позиции силы»

Джо Байден

Президент США Джо Байден начинает европейское турне «с позиции силы». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Байден 16 июня встретится с Владимиром Путиным в Женеве, до этого он в рамках первой зарубежной поездки посетит саммиты НАТО и ЕС. О намерении американского лидера пообщаться с российским коллегой стало известно 13 апреля после их телефонного разговора. В частности, Байден призвал президента России провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны.

Ранее Салливан указал, что Белый дом рассматривает встречу с российским президентом «не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей». Он также отметил, Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поговорить с Владимиром Путиным о суверенитете республики.

8 июня, 2021 | Category: Новости, США
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