В Беларуси вводится регулирование цен на все основные продукты питания

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление «О регулировании цен на социально значимые товары», которым предусмотрено:

Регулирование цен на крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопчёную, варёно-копчёную, говядину тушёную консервированную, свинину тушёную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую (филе и разделанную), маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай чёрный, соль поваренную пищевую;

Изменение подходов к регулированию цен в части установления максимального размера надбавки импортера, оптовой надбавки, торговой надбавки (с учётом оптовой надбавки) не выше 25 процентов на сыр, муку пшеничную, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, крупу манную, крупу пшенную, хлопья овсяные, картофель и свежие овощи (свёклу, морковь, капусту белокочанную, лук репчатый, огурцы, помидоры), яблоки.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.