Ученые определили как монголы уходили в загробный мир

Изображение колесницы эпохи бронзы из грота Акбаур, Казахстан Yury Esin et al. / Archaeological Research in Asia, 2021 Археологи из России и Монако проанализировали изображения колесниц и животных эпохи бронзы, обнаруженные на скалах и оленных камнях в Центральной Монголии. Ученые пришли к выводу, что у представителей местных культур, помимо транспортной и военной функции, колесницы имели важное ритуальное значение: душа умершего отправлялась на повозке, запряженной лошадьми, в загробный мир в сопровождении самца оленя. Статья опубликована в журнале Archaeological Research in Asia. В эпоху бронзы и железного века по территории Монголии и соседних регионов (Тувы, Алтая, Казахстана) широко распространились наскальные изображения, позволяющие значительно дополнить наши представления о хозяйстве и культуре местных популяций. Один из встречающихся сюжетов – это изображения колесниц. Только на территории Монголии известно, как минимум, несколько десятков рисунков этого вида транспорта. Известно, что колесницы стали использоваться китайцами в эпоху Инь, приблизительно в XIV–XII веках до нашей эры, и им не предшествовали какие-либо местные формы колесного транспорта. Поэтому ученые предполагают, что иньцы узнали о колесницах от своих соседей, до которых они дошли через евразийские степи с Ближнего Востока. Обнаруженные в середине XX века петроглифы в Синьцзяне позволили подтвердить эту гипотезу. На территории современной России найдены и остатки колесниц, например, на территории Челябинской области, относящиеся к петровской археологической культуре (XVII–XVI века до нашей эры). Вместе с тем, как правило, исследователи уделяют больше внимания транспортной и военной функции колесниц, оставляя без внимания их ритуальное значение. Карта Монголии с расположением стоянки Хуругийн-узур Юрий Есин (Yury Esin) из Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории совместно с коллегами из Монако исследовал древние изображения колесниц и животных, обнаруженные в районе долины реки Хойд Тамир, чтобы понять, как шел процесс возникновения и распространения колесниц в восточно-европейских степях, значительная часть которых находится в границах современной Монголии. Из-за отсутствия других видов археологических и исторических данных рисунки на скалах и стеллах стали основным источником информации для изучения колесниц в древней Монголии. Материалы, полученные в ходе археологических исследований в долине реки Хойд Тамир, позволили ученым обнаружить свидетельства использования колесниц в Центральной Монголии. Они считают, что существовало два основных периода распространения этих повозок, которые соотносятся с сагсайской культурой (до 1200 года до нашей эры) и культурой херексуров и оленных камней (после 1200 года до нашей эры). Одно из самых ярких свидетельств ученые обнаружили на петроглифах Хуругийн-узур, где есть только одно, но довольно информативное изображение колесницы. Совокупность ее морфологических особенностей позволила археологам охарактеризовать ее как типичную легкую колесницу с одной осью и двумя запряженными лошадьми. Отсутствие археологических находок непосредственно самих колесниц позднего бронзового века в Монголии, по мнению исследователей, не дает достаточных оснований сомневаться в их присутствии в регионе, так как это новшество двигалось с запада на восток именно через эту территорию. Вместе с тем в музейных коллекциях Монголии хранится большое количество случайных находок бронзовых элементов колесниц, которые стилистически относятся к концу II – началу I тысячелетия до нашей эры. Изображения колесниц, сделанные на оленном камне Археологи считают, что анализ визуального и археологического контекстов позволяет говорить о связанности изображения колесницы на скалах Хуругийн-узур с погребальным ритуалом. Композиция с колесницей изображала переход умершего в загробный мир. Наскальные рисунки показывают, что эти идеи сочетали в себе новаторство в области транспорта и военного дела бронзового века с представлениями о ключевой роли оленя в посмертном путешествие души. Эта роль наглядно демонстрируется в культуре погребений сагсайского типа. Важное значение в этом переходе играл самец оленя, который отводил покойного и его лошадей на небеса. Почитание образа оленя значительно выросло в период культуры херексуров и оленных камней, что нашло отражение в распространении стелл монголо-забайкальского типа. Исследователи также заметили, что в позднем бронзовом веке возничий имел высокий социальный статус, но в то же время начала распространяться верховая езда из-за необходимости пастухам наблюдать за скотом. Самое раннее изображение лошади, используемой для верховой езды или вьючных перевозок, в наскальном искусстве Хуругийн-узур относится к композиции, где лучник ведет ее за подводья. Ученые пришли к выводу, что первоначальное распространение колесниц в Центральной Монголии связано с популяцией, которой принадлежат погребения сагсайского типа. Курганы и наскальные рисунки этой культуры появляются примерно на 150–200 лет раньше, чем памятники культуры херексуров и оленных камней. В это время колесницы могли использоваться с целью управления табунами лошадей, а также занимали важное место в погребальных обрядах и верованиях. На оленным камнях атрибуты возничего всегда соседствуют с определенными наборами оружия, что указывает на их использование в военных целях.