Том Фелтон заявил о желании вернуться к «Гарри Поттеру»

Исполнитель роли Драко Малфоя Том Фелтон сообщил, что готов вернуться в поттериану, если ему поступит такое предложение.

«Если вы спросите меня, покрашу ли я волосы в блонд для Драко, то абсолютно да. Или для него, или для образа Люциуса. Я даже сына Драко сыграю, если сильно захотите. Любой шанс снова побыть Малфоем приму с благодарностью», — поделился в разговоре с изданием People Фелтон.

Он также признался, что чувствует себя собственником персонажа. Актёр воплощал образ на протяжении всех восьми картин серии, с 2001 по 2011 годы.

Фелтон рассказал, что поддерживает связь с Дэниэлом Рэдклиффом, Рупертом Гринтом и другими членами каста. «20 лет прошло, можете представить? И они выглядят так же, буквально! Особенно Руперт… не всегда удаётся поговорить, но как только выпадает шанс, Руперт рассказывает о покупке новой машины или ещё о чём-то. Всегда забавно столкнуться с кем-нибудь из них», — говорит Фелтон.