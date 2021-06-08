США предупредили о возвращении санкций против строителей «Северного потока-2»

Фирму Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток-2», могут вывести из списка исключений из санкций США. О возможном возвращении санкций предупредил на выступлении в Конгрессе госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, ограничительные меры против компании и ее гендиректора сейчас не действуют, но эта ситуация может измениться. Ранее Германия занимала более строгую позицию в этом отношении, сейчас ФРГ «вернулась за стол переговоров» и готова обсуждать дальнейшие шаги.

В частности, отметил Блинкен, стороны могут договориться о санкциях на тот случай, если Россия захочет использовать новый газопровод для давления на другие страны. Дипломат считает, что нужно договориться о том, чтобы Украина получила компенсацию за потерянный транзит газа через ее территорию.

Днем ранее сообщалось, что официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт выступил за продолжение транзита российского газа через Украину даже после того, как «Северный поток-2» будет достроен.