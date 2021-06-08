«Солнечные» каналы: ученые придумали, как с помощью солнечных батарей экономить и место, и воду



Многие годы ученые со всего мира пытаются придумать все новые и новые разработки, чтобы облегчить человечеству жизнь, сделать ее более комфортной и безопасной. А порой им приходит в голову объединить две технологии, чтобы повысить производительность каждой из них. Именно с такой целью была разработана идея размещать солнечные панели, вот только потенциал этого концепта, оказывается, недооценили. Ведь технология «солнечных» каналов позволяет сэкономить не только значительное количество места, но и…очень много воды.



Оказывается, солнечные панели при хитрой установке еще и воду экономят. /Фото: vesti.news

К столь необычной концепции установки солнечных панелей пришли специалисты Калифорнийского университета в Санта-Крузе. Так, при помощи моделирования они просчитали экономическую целесообразность строительства сети так называемых «солнечных каналов» в штате Калифорния. Размещать батареи предполагается над одной из крупнейших на планете систем водоснабжения, которая, по данным редакции Novate.ru, обеспечивает почти тридцать миллионов граждан водой.



Калифорнийский Олл-Американ канал может стать отличным местом для внедрения концепта. /Фото: mapio.net

Согласно результатам исследования, если калифорнийские каналы оборудовать сверху солнечными панелями, то их можно использовать сразу в двух видах — и как источник питьевой воды, и в качестве ферм с применением возобновляемых источников энергии. Однако выяснилось, что внедрение подобного концепта еще и поможет сэкономить просто огромное количество воды в самих каналах.



Такое размещение солнечных панелей открывает ряд возможностей и перспектив. /Фото: businessman.ru

Специалисты подсчитали, что, кроме обеспечения солнечной энергии, тень от солнечных панелей препятствует испарению жидкости из канала — по информацци Novate.ru, таким образом можно сэкономить более 63 миллиардов галлонов воды в год в штате. Один из ведущих разработчиков концепции, доктор Брэнди МакКуин, так высказалась о результатах исследования: «Мы были удивлены значительной экономией на испарении, которая, по нашим прогнозам, составит 82%. Такое количество воды может иметь большое значение в регионах, где не хватает воды».



Преимущества и возможности концепта оказались даже больше, чем рассчитывали авторы. /Фото: linkedin.com

Тень от солнечных панелей также дает еще ряд преимуществ, которые однозначно говорят в пользу внедрения этого концепта. Так, например, уменьшится рост водных сорняков, а это, в свою очередь, позволит снизить затраты на техническое обслуживание для операторов. Кроме того, испарение ведь полностью не исчезнет, и тот объем, который все-таки будет выделяться, заведомо имеет меньшую температуру и будет скорее охлаждать сами солнечные панели, что положительно сказывается на их эффективности при преобразовании солнечного света в электричество.



Под панелями не жарко и персоналу, обслуживающему канал, тоже удобнее работать. /Фото: energosmi.ru

Единственное, что пока не удается точно рассчитать исследователям, занимающимся разработкой проекта «солнечных каналов», это объем энергии, который могла бы генерировать такая сеть, а также общую стоимость строительства столь крупной инфраструктуры. Но для этого пригодится пример уже работающего подобного концепта. В Гуджарате, что в Индии солнечными панелями уже покрыли 750-метровый канал, и строительство данного объекта обошлось более чем в 18 миллионов долларов.



Так выглядит солнечный канал в Индии. /Фото: decarbonization.ru

Но не только индийцы и американцы уже хотят внедрять «солнечные каналы» у себя. Перспективной разработкой уже заинтересовались в Сингапуре. Все дело в том, что являясь островным государством, он практически не имеет возможностей для расширения территории, а потому правительство уже начало устанавливать плавающие солнечные панели в море и в озерах, чтобы не занимать и без того находящееся в дефиците пространство на суше. Поэтому концепт размещения панелей над каналами отлично им подошел.

источник