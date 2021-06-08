«  
  »

Солист «Иванушек International» стал дедом

Кирилл Андреев

Солист российской поп-группы «Иванушки International» Кирилл Андреев стал дедом. Новость о рождении ребенка сообщила супруга наследника певца в Instagram.

20-летний сын Андреева Кирилл и его жена Аделина впервые стали родителями. 4 июня у пары родилась дочь. Отмечается, что внучка 50-летнего исполнителя появилась на свет в одном из роддомов Москвы.

Андреев-младший не поделился подробностями о рождении дочери. Однако члены его семьи согласились дать комментарий для издания Starhit. «Да, внучка родилась. Спасибо большое за поздравления. Все в порядке, но мы пока не делимся подробностями и фото», — рассказала супруга солиста «Иванушек» Лолита.

8 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  