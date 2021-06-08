Солист «Иванушек International» стал дедом

Солист российской поп-группы «Иванушки International» Кирилл Андреев стал дедом. Новость о рождении ребенка сообщила супруга наследника певца в Instagram.

20-летний сын Андреева Кирилл и его жена Аделина впервые стали родителями. 4 июня у пары родилась дочь. Отмечается, что внучка 50-летнего исполнителя появилась на свет в одном из роддомов Москвы.

Андреев-младший не поделился подробностями о рождении дочери. Однако члены его семьи согласились дать комментарий для издания Starhit. «Да, внучка родилась. Спасибо большое за поздравления. Все в порядке, но мы пока не делимся подробностями и фото», — рассказала супруга солиста «Иванушек» Лолита.