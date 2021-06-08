Следуя примеру Эпл — Гугл предоставит пользователям Андроида отказаться от отслеживания

Опция появится в конце 2021 г. с обновлением сервисов Google Play. Разработчики больше не смогут видеть уникальные рекламные ID пользователей отказавшихся от персонализированных реклам.

В отличие от аналогичной функции в Эпл пользователи не будут отписаны по умолчанию.

Месяцами в Гугле обмусоливали как дать юзерам контроль за рекламной слежкой в то же время избежав такого строгого подхода как в Эпл.

В мае Гугл сообщили что создадут в Play Store безопасный раздел где юзеры смогут видеть какую информацию разработчики собирают и распространяют, а также смогут получить доступ к допольнительной информации о безопасности.

В апреле Эпл взбаламутила мобильную рекламную индустрию с дебютом App Tracking Transparency — фичей, которая требует от пользователей подписаться на доступ к личной информации.

Гугл сообщает что обновление заденет приложения работающие на Android 12 в конце 21 г. и перекинется на остальные устройства с Google Play в начале 22 г.

https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/google-to-let-android-users-opt-out-of-tracking-following-apple