Скарлетт Йоханссон рассказала подробности о своей героине в фильме «Черная вдова»

Авторы проекта «Черной вдовы» не перестают интриговать зрителей. На этот раз они опубликовали ролик с размышлениями главной героини о новом фильме от студии Marvel, который с нетерпением ждут все поклонники! Премьера киноленты состоится 8 июля в кинотеатрах и на Disney+.

«Момент, которого мы все ждали – «Черная вдова» от Marvel. Поверьте, это будет эпично», – заверила Скарлетт Йоханссон в новом ролике самого ожидаемого первого фильма 4 фазы киновселенной Marvel. Режиссером ленты стала Кейт Шортланд – первая женщина-режиссер, создавшая супергеройский фильм.

Я прожила много жизней, но устала бежать от прошлого. Я была киллером, шпионкой и мстителем. А до того – у меня была семья, – заинтриговала Скарлетт Йоханссон насчет сюжетной линии о своей героине Наташе Романовой.

Далее зрителю показываются экшн-сцены из боевика с участием Наташи Романовой и членов ее семьи. Их сыграли Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс. Вместе им нужно закончить опасную миссию.

По сюжету Наташа Романова посмотрит в глаза темным страницам книги своей жизни, когда столкнется с опасным заговором, связанным с собственным прошлым. Наташу преследует опасная сила, которая ни перед чем не остановится на пути к ее уничтожению. Теперь она должна разобраться и со своим шпионским прошлым, и с отношениями, которые разрушила еще до того, как присоединилась к Мстителям.

Ранее, на своем ютуб-канале Marvel Entertainment опубликовали клип с погоней из фильма «Черная вдова».

Я понимаю, какой это дар – иметь возможность заниматься любимым делом, – сказала Скарлетт Йоханссон в видеообращении и поблагодарила поклонников за поддержку.

Актерский состав фильма «Черная вдова»

Скарлетт Йоханссон («Мстители», «Призрак в доспехах», «Книга джунглей»);

Дэвид Гарбор («Загадочные события», «Отряд самоубийц», «Хеллбой»);

Флоренс Пью («Солнцестояние»);

Рейчел Вайс («Константин: властелин тьмы», «Наследие Борна», «Фонтан»);

О. Т. Фагбенли.