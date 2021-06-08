Сборы «Форсажа 9» превысили все ожидания

Совокупные мировые сборы приключенческого боевика «Форсаж 9» превысили 250 миллионов долларов. Большую часть этой суммы — 203 миллиона долларов фильм заработал в Китае. На этом рынке он уже обогнал фантастическую ленту «Годзилла против Конга» и стал самым успешным голливудским проектом времен пандемии коронавируса.

Девятая часть также оказалась очень востребована у корейских зрителей, на этом рынке она уже собрала 17,7 миллиона долларов.

Без сомнения, «Форсажу 9» не удастся повторить впечатляющее достижение восьмой серии, которая сумела собрать в Китае около 400 миллионов долларов. Влияние оказали не только продолжавшие действовать ограничения, но и скандал, в котором оказался замешан исполнитель одной из ключевых ролей Джон Сина, назвавший в одном из интервью перед выходом картины Тайвань «страною». Это вызвало возмущение в Китае, в социальных сетях звучали призывы к бойкоту фильма.

Американские зрители смогут оценить «Форсаж 9» позже остальных. В Северной Америке он выйдет лишь в конце июня. Несмотря на все проблемы новая серия популярной саги, безусловно, станет одним из самых успешных кинопроектов летнего сезона 2021 года.