Принц Гарри и Меган Маркл отказались ехать на день рождения королевы

Ни принц Гарри, ни его супруга Меган Маркл не будут посещать Великобританию в июне. Об этом сообщает Elle со ссылкой на источник, близкий к Гарри и Меган.

Пара отказалась ехать на праздник Выноса знамени — парад в честь дня рождения королевы, который пройдет в Виндзорском замке 12 июня. Елизавета II пригласила их еще в январе, до объявления о новой беременности Маркл. Ожидалось, что приедет хотя бы Гарри и останется в Великобритании до 1 июля, чтобы вместе с принцем Уильямом открыть памятник принцессе Диане. Эту встречу называли главным шансом для примирения братьев.

В этом году численность участников Выноса знамени ограничена из-за пандемии COVID-19. В пресс-релизе Букингемского дворца упомянуто, что королеву будет сопровождать ее младший сын принц Эдвард, однако ничего не сказано о присутствии других членов королевской семьи.

Елизавета II родилась 21 апреля, однако парад в честь рождения монарха по традиции устраивают во вторую субботу июня. В апреле Гарри, который приезжал в Великобританию на похороны принца Филиппа, покинул страну, не дожидаясь дня рождения королевы.