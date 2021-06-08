Польский истребитель по ошибке обстрелял самолет напарника

Польский истребитель МиГ-29 во время учений обстрелял по ошибке самолет напарника, летевшего с ним. Об инциденте сообщает польский портал Onet.

Обстрел велся из 30-миллиметровой авиационной пушки, пилот не пострадал. Истребитель сильно поврежден и не подлежит ремонту.

«Это сильный удар, должно быть, пилот почувствовал его. Если пуля такого калибра попала бы в обтекатель кабины, она разбила бы голову пилоту», — пояснил один из пилотов. Он также назвал чудом то, что его напарник остался жив.

Генерал и бывший инспектор ВВС Томаш Древняк (Tomasz Drewniak) предположил, что инцидент произошел из-за несоблюдения правил безопасности. По его мнению, один из пилотов пары совершил неверный маневр и остался позади, тем самым сбив с толку другого пилота.

В Минобороны Польши подтвердили, что государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий начала расследование происшествия.