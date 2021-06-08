Орбитальный зонд сфотографировал китайский марсоход «Чжужун»

Китайское национальное космическое управление опубликовало снимки места высадки первого китайского марсохода «Чжужун», сделанные орбитальным зондом, на которые попали как посадочная платформа и ровер, так и элементы десантной системы. Сам марсоход в настоящее время работает в штатном режиме, а первые научные данные будут опубликованы позже, сообщает CNSA.

«Чжужун» был отправлен к Марсу в составе миссии «Тяньвэнь-1» и высадился на юге равнины Утопия в середине мая этого года, выполнив таким образом свою первую задачу по отработке технологии автоматической посадки на Красную планету. 240-килограммовый ровер оснащен тремя камерами, низкочастотным георадаром, магнитометром, датчиками погоды и лазерным спектрометром для дистанционного анализа состава грунта, энергию он получает от четырех солнечных панелей, а связь с Землей поддерживается при помощи орбитального зонда, работающего на околомарсианской орбите.

19 мая марсоход успешно съехал с посадочной платформы на поверхность планеты и прислал первые снимки. «Чжужун» проработал уже 24 из запланированных 90 марсианских дней (солов) и ведет исследования поверхности и подповерхностных слоев грунта, постепенно двигаясь по Марсу, все научное оборудование работает в штатном режиме. Ожидается, что первые научные данные будут опубликованы позже.

7 июня 2021 года CNSA опубликовало детальные снимки места высадки марсохода, сделанные орбитальным зондом. На них видны две ярких точки (ровер и посадочная платформа), которые окружены темной областью и двумя симметричными полосами, образованными при работе двигателей посадочной платформы. На снимках также заметны сброшенные в ходе высадки передний тепловой щит, а также задняя защитная оболочка и парашют.