Обвал мирового интернет продолжается — Twitch, Amazon и многих мировых СМИ перестали открываться

По всему миру перестали открываться сайты Reddit, Twitch, Amazon, газет The Guardian (и приложение тоже), The Financial Times и New York Times, сайт британского правительства и многие другие. Социальная сеть для голосового общения Clubhouse, музыкальный стриминговый сервис Spotify и платежный сервис PayPal также не работают. Российские сайты работают в прежнем режиме.
Кроме того, пользователи жалуются на то, что в твиттере не загружаются эмодзи (но все остальное при этом работает).
На некоторых сайтах не загружаются картинки, а загрузка отдельных страниц может длиться более минуты. Во многих случаях пользователи получают уведомление об ошибке 503 (сервер, на котором базируется ресурс, не может обработать новые запросы к базе данных).
Издание The Verge, чей сайт также перестал открываться, выпустило заявление в Google Docs. Но в конце концов сломался и Google Docs.
Сотрудники издания связали сбои в работе сайтов по всему миру с техническими неполадками у CDN-провайдера Fastly, занимающегося оптимизацией трафика и поставкой контента. Его инфраструктура используется для хранения изображений. Эту же информацию подтвердил менеджер Financial Times.
В Fastly подтвердили проблему. На сайте провайдера говорится, что причина массового сбоя уже обнаружена и устранена. Компания не уточнила, о каком именно сбое идет речь. По информации Fastly, вскоре сайты должны восстановить работу.
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