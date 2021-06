Boeing построила уникальный беспилотник-дозаправщик для армии США США подарят Украине 900 тысяч доз вакцин от COVID-19 » Названы победители кинопремии BAFTA TV Awards 2021 Наибольшее количество наград досталось актрисе Микаэле Коэл из фильма Я могу уничтожить тебя, где она выступила сценаристом, режиссером и исполнительницей главной роли. В Лондоне в ночь на понедельник, 7 июня, состоялась 74-я церемония вручения кинопремии BAFTA. Ведущим события второй год подряд стал британский актер Ричард Айоади. Триумфатором церемонии стала актриса Микаэла Коэл, которая получила награды в номинациях Лучший мини-сериал и Лучшая актриса за роль в фильме Я могу уничтожить тебя, где выступила сценаристом, режиссером и исполнила главную роль. Лучшим актером стал Пол Мескал за сериал Нормальные люди. Лучшая мужская роль второго плана досталась Малаки Кирби, а женская — Рэки Айолае. Лучшим комедийным актером признан Чарли Купер из сериала Эта страна, а в женской категории победу одержала Эйми Лу Вуд за фильм Сексуальное просвещение. В номинации Лучшая драма победил фильм Спаси меня режиссеров Ника Мерфи, Коки Гидройч и Джима Лоуча. Лучшей развлекательной телепрограммой стало шоу о начинающих музыкантах под названием Жизнь и рифмы. Лучшая международная программа — документальная телепередача Добро пожаловать в Чечню Дэвида Фрэнсиса. В категории Лучший ситком/комедийный сериал победил фильм В девятом номере. Лучший документальный сериал — Однажды в Ираке Джеймса Блюмеля, Чжо Абель и Уилла Андерсона. Лучшая мыльная опера — Casualty Лоретты Прис, Саймона Харпера и Дженни Томпсон. Лучшая комедийная программа или сериал — The Big Narstie Show Бена Викса, Рина Даялджи и Тоби Бейкер. За Лучшее развлекательное выступление наградыу получил Ромеш Ранганатан из The Ranganation. Лучшей международной программой стала Добро пожаловать в Чечню Дэвида Франса, Джоя Томчина и Аскольда Курова. В номинации Лучшая развлекательная программа победило шоу Life & Rhymes. Лучшим драматическим фильм признан Сидя в Лимбо Энди Харриса, Фионы Лэмпти и Стеллы Корради. Лучший драматический сериал — Спаси меня. Лучшая короткометражная программа — They Saw The Sun First Джессики Лоу, Адама Джи и Стефана Ганта. Лучшей тематической документальной программой признана The Surgeon’s Cut Джеймса Ньютона, Джеймса ван Дер Пола и Эндрю Коэна. В категории Лучшее реалити-шоу победа досталась The School That Tried to End Racism, а лучшим телешоу стало Long lost family: born without trace.