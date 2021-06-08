Названы победители кинопремии BAFTA TV Awards 2021

Наибольшее количество наград досталось актрисе Микаэле Коэл из фильма Я могу уничтожить тебя, где она выступила сценаристом, режиссером и исполнительницей главной роли.

В Лондоне в ночь на понедельник, 7 июня, состоялась 74-я церемония вручения кинопремии BAFTA. Ведущим события второй год подряд стал британский актер Ричард Айоади.

Триумфатором церемонии стала актриса Микаэла Коэл, которая получила награды в номинациях Лучший мини-сериал и Лучшая актриса за роль в фильме Я могу уничтожить тебя, где выступила сценаристом, режиссером и исполнила главную роль.

Лучшим актером стал Пол Мескал за сериал Нормальные люди.

Лучшая мужская роль второго плана досталась Малаки Кирби, а женская — Рэки Айолае.

Лучшим комедийным актером признан Чарли Купер из сериала Эта страна, а в женской категории победу одержала Эйми Лу Вуд за фильм Сексуальное просвещение.

В номинации Лучшая драма победил фильм Спаси меня режиссеров Ника Мерфи, Коки Гидройч и Джима Лоуча.

Лучшей развлекательной телепрограммой стало шоу о начинающих музыкантах под названием Жизнь и рифмы.

Лучшая международная программа — документальная телепередача Добро пожаловать в Чечню Дэвида Фрэнсиса.

В категории Лучший ситком/комедийный сериал победил фильм В девятом номере.

Лучший документальный сериал — Однажды в Ираке Джеймса Блюмеля, Чжо Абель и Уилла Андерсона.

Лучшая мыльная опера — Casualty Лоретты Прис, Саймона Харпера и Дженни Томпсон.

Лучшая комедийная программа или сериал — The Big Narstie Show Бена Викса, Рина Даялджи и Тоби Бейкер.

За Лучшее развлекательное выступление наградыу получил Ромеш Ранганатан из The Ranganation.

Лучшей международной программой стала Добро пожаловать в Чечню Дэвида Франса, Джоя Томчина и Аскольда Курова.

В номинации Лучшая развлекательная программа победило шоу Life & Rhymes.

Лучшим драматическим фильм признан Сидя в Лимбо Энди Харриса, Фионы Лэмпти и Стеллы Корради.

Лучший драматический сериал — Спаси меня.

Лучшая короткометражная программа — They Saw The Sun First Джессики Лоу, Адама Джи и Стефана Ганта.

Лучшей тематической документальной программой признана The Surgeon’s Cut Джеймса Ньютона, Джеймса ван Дер Пола и Эндрю Коэна.

В категории Лучшее реалити-шоу победа досталась The School That Tried to End Racism, а лучшим телешоу стало Long lost family: born without trace.