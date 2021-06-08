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НАТО пообещал защищать союзников от России и Белоруссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал защищать союзников альянса от России и Белоруссии. Его цитирует газета La Repubblica.

«НАТО — оборонительный альянс, но мы начеку и готовы в чрезвычайной ситуации защищаться от любой угрозы, исходящей от Минска или Москвы», — рассказал он.

По словам политика, Североатлантический альянс видит главную угрозу в России и Китае — точнее, в их военном и политическом сотрудничестве. Кроме того, большую опасность представляет терроризм и кибератаки.

8 июня, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия, США
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