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Microsoft начала принудительно обновлять Windows

Microsoft запустила автоматический переход пользователей Windows на новую версию ОС. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Согласно информации на сайте компании, на первом этапе Microsoft будет с помощью искусственного интеллекта выборочно обновлять компьютеры пользователей. Представленный в конце мая апдейт 21H1 или May 2021 Update сперва будет развернут для ограниченного количества пользователей — так специалисты компании смогут более эффективно работать с ошибками, возникающими во время обновления.

«Мы начали использовать наше машинное обучение на всех этапах, чтобы разумно развертывать новые версии Windows 10 и обеспечивать плавное обновление», — сообщили инженеры корпорации. Версия 21H1 или May 2021 Update будет доступна на всех компьютерах под управлением Windows 10 версий 20H2 и 2004, пользователи которых указали в настройках ПК автоматическое получение обновлений. В этом случае апдейт будет иметь принудительный характер, участие пользователя не потребуется.

8 июня, 2021 | Category: Новости, США
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