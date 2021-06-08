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Меган Маркл и Кейт Миддлтон вышли в свет в одинаковой обуви

Кейт Миддлтон

Герцогиня Сассекская и герцогиня Кембриджская вышли в свет в одинаковой обуви. Об этом сообщает Page Six.

Согласно материалу, Кейт Миддлтон была замечена в кедах бренда Veja белого цвета стоимостью 120 долларов (8,7 тысячи рублей) во время королевского турне по Шотландии с принцем Уильямом 26 мая 2021 года. Она была одета в черный классический костюм, состоящий из пиджака Holland Cooper за 778 долларов (56,6 тысячи рублей) и брюк, и полосатый кашемировый свитер Erdem за 895 долларов (65 тысяч рублей).

Меган Маркл, в свою очередь, появилась в таких же кедах на Паралимпийских играх в Австралии в 2018 году. На ней были черные джинсы Outland Denim за 190 долларов и ветровка того же цвета.

8 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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