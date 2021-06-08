Госдеп сообщил о подготовке компромисной сделки с Германией по Nord Stream 2

Американская администрация считает завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2», по сути, свершившимся фактом и поэтому теперь ведет с германскими властями переговоры о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта Россией природного газа в Европу и обеспечения интересов Украины. Об этом сообщил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода было, мне кажется, свершившимся фактом», — сказал шеф американской дипломатии, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

«Теперь Германия пришла за стол [переговоров]. И мы активно с ней взаимодействуем, чтобы изучить, что может и, на мой взгляд, должно быть сделано, чтобы <…> гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот трубопровод («Северный поток — 2») пойдет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать [природный] газ как инструмент принуждения или оружие против Украины или кого бы то ни было еще. Есть пути добиться этого. И что у нас есть с самого начала договоренности вернуться [к рассмотрению] любых видов деятельности России, создающих вызовы в сфере безопасности или экономической безопасности любых этих стран. Мы с самого начала согласились, что будем предпринимать действия в таких случаях», — заявил Блинкен.

Он также предупредил, что США потенциально сохраняют за собой право пересмотреть свое решение не вводить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2». «Это исключение [из применения санкций] может быть отозвано», — сказал госсекретарь.

Не плюй в колодец

«Что касается «Северного потока — 2». Его строительство началось, как вы знаете, в 2018 году. Когда мы (действующее правительство США — прим. ТАСС) приступили к исполнению полномочий, физическое сооружение трубопровода было завершено более чем на 90%», — напомнил Блинкен.

«Введение санкций в отношении этой компании и ее руководителя, по нашей оценке, ничего бы не поменяло в плане физического завершения [строительства трубопровода]», — сказал госсекретарь про Nord Stream 2 AG и ее главу Маттиаса Варнига.

Поэтому, по словам Блинкена, администрация Байдена решила не создавать «отравленный колодец» в отношениях с одним из своих «ближайших союзников» — Германией, которая, нравится то США или нет, «инвестировала огромные средства» в проект «Северный поток — 2». «Они (немцы — прим. ТАСС) были решительно настроены на завершение [строительства газопровода]», — убежден госсекретарь.

С его точки зрения, применение санкций лишило бы Берлин стимулов к дальнейшему взаимодействию с Вашингтоном на данном направлении. А сейчас у США есть возможность добиться «чего-то позитивного» при наличии на руках «плохих карт», полагает госсекретарь.

Блинкен подтвердил 19 мая, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Варнига. По свидетельству госсекретаря, это решение отвечает национальным интересам США. При этом Вашингтон решил применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода.

О проекте

Проект «Северный поток-2» предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром».