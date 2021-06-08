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Франция отправила США в подарок вторую статую Свободы

Уменьшенная копия статуи Свободы, основанная на оригинальной гипсовой модели для ее старшей сестры, стоящей на острове Эллис, вскоре отправится в поездку в США, где она будет выставлена на День независимости в качестве подарка Франции.

Бронзовая статуя высотой около 3 метров совершит девятидневное путешествие из французского порта Гавр в Балтимор через Атлантический океан на борту контейнеровоза.

Из Балтимора она будет доставлена на остров Эллис к торжествам 4 июля.

Затем мини-статуя Свободы будет выставлена в саду французского посольства в Вашингтоне, куда ее привезут к национальному празднику Франции – Дню взятия Бастилии 14 июля. Там статуя простоит следующие десять лет.

Статуя Свободы – «это наша Эйфелева башня», заявил представитель посольства США Лайам Уэсли на церемонии проводов. Дипломат назвал ее символом, олицетворяющем не только свободу, но и «богатство» американо-французских отношений.

8 июня, 2021 | Category: Новости, США
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