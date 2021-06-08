ФБР и Минюст США вернули больше половины выкупа, выплаченного хакерам DarkSide, которые атаковали трубопровод

Министерство юстиции США заявило, что ему удалось вернуть криптовалюту на сумму около $2,3 млн, выплаченную в качестве выкупа группе хакеров, напавших на компанию Colonial Pipeline.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако рассказала журналистам, что власти конфисковали у мошенников 63,7 биткоина, что сейчас оценивается примерно в $2,3 млн.

Таким образом, была возвращена значительная часть выкупа, уплаченного американской компанией Colonial Pipeline группе вымогателей, именующей себя DarckSide. Общая сумма выкупа за восстановление доступа Colonial к своим сетям составила около $5 млн.

Седьмого мая хакерская атака парализовала Colonial Pipeline – крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на Восточное побережье США. Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, компания-оператор Colonial Pipeline заплатила около $5 млн хакерам за восстановление своей компьютерной сети.

Когда хакеры получили деньги, они предоставили компании инструмент, позволяющий восстановить компьютерную сеть. Но он работал так медленно, что Colonial Pipeline использовала другие методы, чтобы система снова заработала.

Из-за хакерской атаки на Colonial Pipeline, которая обеспечивает поставки около 45% топлива, потребляемого на восточном побережье страны, на юго-востоке США возник дефицит бензина, цены на него резко пошли вверх.